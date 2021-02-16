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Мужчина хотел вывезти из Луганска 800 рапир для фехтования. Его и груз задержали на КПВВ

16 февраля 2021, 11:52

Мужчина хотел вывезти из Луганска 800 рапир для фехтования. Его и груз задержали на КПВВ

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

На КПВВ «Станица Луганская» был задержан мужчина, который пытался переместить с неподконтрольной части Луганской области 800 клинков фехтовальных рапир. Для беспрепятственного перемещения запрещенного груза через линию соприкосновения он предложил пограничнику взятку в размере 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Гражданина задержали вместе с клинками в рамках спецоперации правоохранителей.

«Кроме неприятностей, связанных с нарушением уголовное кодекса, гражданина ожидают еще и финансовые, поскольку стоимость фехтовального инвентаря предварительно оценен в более 300 000 гривен», — отметили в ГПСУ.

Продолжаются следственные действия.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

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