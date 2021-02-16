Агентов ФСБ, которые собирали сведения о ВСУ, взяли под стражу

На Донетчине взяли под стражу двух мужчин, подозреваемых в сборе секретных данных о ВСУ в зоне Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Жители Энергодара Запорожской области в сентябре 2020 года через один из мессенджеров начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ. Завербованные лица выполняли поручения «кураторов» по сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

Как рассказали в прокуратуре, получив очередное задание, мужчины пытались договориться о передаче секретных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей на Донбассе. Они предложили военному 1000 долларов США за информацию об использовании военной техники ВСУ в зоне проведения ООС. Сами же злоумышленники должны были заработать 4000 долларов США.

Однако помощник начальника разведки сообщил об их намерениях правоохранителям, и 11 февраля 2021 года во время передачи денег завербованных граждан задержали сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Подозреваемым в госизмене согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 181 600 гривен каждому.