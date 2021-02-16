В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►

Алексей относился к войне как к чему-то далекому, как к истории. Занимаясь поисками советских солдат, погибших во Второй мировой он не мог предположить, что придется разыскивать погибших в ходе новой войны. Зачастую своих ровесников. В родном Славянске.



Он не ожидал, что война, такая далекая, в один момент станет страшным настоящим. Пройдя множество испытаний, Алексей мечтает, что однажды придет тот день, когда он найдет последнего солдата. А новое поколение, больше не увидит войны.



Этим материалом мы открываем новый сезон проекта «Поколение Донбасс». Его цель — рассказать о людях, чьи жизни изменила война.



Выпуски первого сезона можно посмотреть здесь.