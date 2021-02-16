В Минэнерго планирует включить в программу трансформации угольных регионов больше шахт

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует включить в программу трансформации угольных регионов большее число шахт. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме «Украина 30».



«Мы поставили задачу включить в эту программу больше шахт, и шахта «Надежда» [н.п. Сосновка Львовской области], которая тоже находится под пристальным вниманием министерства, является одним из кандидатов. Мы хотим, чтобы эта программа была более масштабной, более амбициозной», - сказал он.



Витренко отметил, что в программе реформирования угольной отрасли будут учтены социальные потребности людей и необходимость «зеленого перехода».

В Минэнерго анонсировали, что все убыточные шахты Украины закроются в течение 10 лет. Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива.



Проект трансформации угольных регионов должен коснуться двух шахт – на западе и востоке страны. Минэнерго совместно с немецким международным агентством GiZ планируют перестроить города, в которых будут закрыты государственные шахты.