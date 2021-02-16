В Кривом Роге задержали псевдоминера. СМИ узнали, что он угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, который по телефону высказал угрозу взорвать квартиру в доме на территории Металлургического района. Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 февраля. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.



После того, как полицейские убедились, что жизни людей ничего не угрожает, была установлена личность псевдоминера. Им оказался 59-летний неработающий местный житель, которого правоохранители застали дома с признаками алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.



«Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что мужчина угрожал взорвать квартиру родителей президента Владимира Зеленского. Причинами такого поступка стало его недовольство размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен.



Также о ложном сообщении о минировании дома, в котором живут родители Зеленского, сообщило криворожское издание 0564.



После приезда полиции псевдоминер изменил показания, сообщив, что ничего не минировал и не планирует, а просто хочет лично пообщаться с Зеленским.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 1 до 6 лет.

Мужчина был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.