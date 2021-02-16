На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ

Миссия ОБСЕ в очередной раз столкнулась с ограничением свободы передвижения в Донецкой области на блокпостах боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 13 февраля вооруженный член вооруженных формирований на блокпосте вблизи н. п. Староласпа запретил патрулю миссии проезд на запад в направлении н. п. Новоласпа.



В тот же день боевик на блокпосте возле н. п. Шевченко не пропустил наблюдателей миссии в направлении н. п. Николаевка. В тоже время налюдатели видели, что гражданские автомобили пересекали его в разных направлениях.



Кроме этого, отказали в пропуске патрулю ОБСЕ на блокпосте рядом с н. п. Луково в направлении н. п. Крещатицкое (ранее Красноармейское).



Боевики ссылались на проведение работ по разминированию, «необходимость уточнить с командирами» и соображения безопасности.