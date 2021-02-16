Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ

16 февраля 2021, 15:15

На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ

Миссия ОБСЕ в очередной раз столкнулась с ограничением свободы передвижения в Донецкой области на блокпостах боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, 13 февраля вооруженный член вооруженных формирований на блокпосте вблизи н. п. Староласпа запретил патрулю миссии проезд на запад в направлении н. п. Новоласпа.

В тот же день боевик на блокпосте возле н. п. Шевченко не пропустил наблюдателей миссии в направлении н. п. Николаевка. В тоже время налюдатели видели, что гражданские автомобили пересекали его в разных направлениях.

Кроме этого, отказали в пропуске патрулю ОБСЕ на блокпосте рядом с н. п. Луково в направлении н. п. Крещатицкое (ранее Красноармейское).

Боевики ссылались на проведение работ по разминированию, «необходимость уточнить с командирами» и соображения безопасности.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Шевченко Николаевка Новоласпа Луково Староласпа Крещатицкое

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:22
На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ
15:15
На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ
14:45
«Прошлись бы они через кладбище к школе 1,5 километра». В Енакиево протестуют против закрытия учебного заведения
10:30
«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом
09:55
В Луганске произошел взрыв на газопроводе
23:30
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 февраля
18:04
В Донецке продают ночной клуб и ресторан за миллион долларов. «Новости Донбасса» поговорили с владельцем
14:40
«ЛНР» ввела уголовную ответственность за «фейки» о коронавирусе
09:21
«ДНР» снова пересмотрела стоимость ремонта дворца молодежи «Юность». Смета выросла в разы
07:56
В Горловке взорвался автомобиль одного из командиров боевиков «ДНР». Его госпитализировали
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
15:38
СБУ сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию
15:22
На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ
15:15
На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ
14:45
«Прошлись бы они через кладбище к школе 1,5 километра». В Енакиево протестуют против закрытия учебного заведения
14:20
В Кривом Роге задержали псевдоминера. СМИ узнали, что он угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского
14:03
Витренко рассказал, почему газ для населения продают не по 2,6 гривен и что будет с тарифом в апреле
14:00
В Минэнерго планирует включить в программу трансформации угольных регионов больше шахт
13:50
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
13:28
Агентов ФСБ, которые собирали сведения о ВСУ, взяли под стражу
12:35
Витренко объяснил импорт электроэнергии из Беларуси и России
12:25
«ДНР» установила памятник с украинским военным, использовав фото Мустафы Найема
12:14
В СБУ заявили о задержании командира ДРГ группировки «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция