В ОРЛО частично не работает связь Vodafone из-за аварии

Из-за аварии в девяти населенных пунктах и прилегающих к ним районах на неподконтрольной части Луганской области не работает связь мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщили в «минсвязи» группировки «ЛНР».



Отсутствует мобильная связь в Красном Луче, Алчевске, Кадиевке (ранее Стаханов), Первомайске, Голубовке (ранее Кировск), Брянке, Перевальске, Кипучее (ранее Артемовск), Юбилейном.



Отмечается, что авария произошла на линии электропитания узловой станции подвижной связи. Вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ решается.

Vodafone — единственный из «большой тройки» украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса. Поддержание работы связи оператора в ОРДЛО неоднократно обсуждали на заседаниях Трехсторонней контактной группы.



Украинские власти планируют внедрить услугу виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса.