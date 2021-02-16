«ЛНР» назвала диверсией взрыв газопровода на окраине Луганска

«Министерство госбезопасности» при группировке «ЛНР» квалифицировала взрыв газопровода на окраине Луганска как диверсию. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ».



Было открыто «уголовное дело». Отмечается, что на месте происшествия работает «оперативно-следственная группа».



В «МГБ» добавили, что преступление совершено «неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности».

Взрыв с последующим возгоранием на газораспределительном узле произошел на окраине Луганска вечером 15 февраля.