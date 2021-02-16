«ЛНР» разрешила возобновить очные занятия в школах

Группировка «ЛНР» решила возобновить очную форму обучения в школах, организациях интернатного типа и учреждениях дополнительного образования.

Как передают сепаратистские интернет-ресурсы, согласно решению «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)» при «правительстве ЛНР», очное обучение с 24 февраля возобновляется в школах, в том числе интернатного типа с постоянным проживанием учащихся.

Кроме того, к очной форме обучения возвращаются учреждения дополнительного образования и учреждения психосоциальной помощи детям.

Группировка «ЛНР» перевела на очно-заочное обучение все классы общеобразовательных школ с 3 декабря.

За все время пандемии «ЛНР» признает 2 871 заболевшего ковидом. Из них 2 386 пациентов выздоровели, а 251 человек умер.