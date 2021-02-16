Трое жителей Луганской области повторно заразились коронавирусом

В Луганской области зафиксировано три случая повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Владимир Жданов, передает «Укринформ».



«Самая большая разница между первым и вторым вариантами составляет полгода. О причинах этого однозначно сказать трудно. Возможно, это — новый штамм вируса, но, скорее всего, у пациентов по какой-то причине снижен иммунитет. Например, человек лечится от онкологического заболевания с помощью химиотерапии, а в таких случаях иммунитет всегда ослабляется», — сказал Жданов.



Он отметил, что повторное инифицирование было обнаружено у трех человек, которым исполнилось 61, 57 47 лет. Первому диагностировали коронавирусную инфекцию в конце декабря прошлого года, последнему — 5 февраля.



Пробы анализов пока доставлены в Киев, где будут проведены дополнительные необходимые исследования.

За прошедшие сутки, 15 февраля, в Луганской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев коронавируса. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 546 человек. Из них выздоровели — 12843, лечатся — 1269, умерли 434 человека.