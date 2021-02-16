Компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Украине

Украина получила документы для регистрации COVID-вакцины компании Pfizer. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения Украины Макcим Степанов во время онлайн-конференции Американско-Украинского Делового совета, передает «Укринформ».

Он отметил, что разрешительные процедуры планируется провести в ближайшее время.

«Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer», – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что после регистрации вакцины в Украине она может официально ввозиться и использоваться, в том числе коммерческими компаниями.

«Никаких преград для этого не будет», – добавил министр здравоохранения.

Степанов также заявил, что все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, являются безопасными.