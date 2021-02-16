По позициям ООС вновь стрелял снайпер. Без потерь

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, Водяного и Пивденного. Обстрелы велись из минометов калибра 82мм, гранатометов, а также снайперского оружия.



«На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь», — отметили в штабе.



Боевых потерь среди сил ООС нет.



О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.