По позициям ООС вновь стрелял снайпер. Без потерь

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, Водяного и Пивденного. Обстрелы велись из минометов калибра 82мм, гранатометов, а также снайперского оружия.
«На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь», — отметили в штабе.
Боевых потерь среди сил ООС нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.