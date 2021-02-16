«Скорее жив, чем мертв». Кулеба заявил, что нужно «выжимать максимум» из Минского процесса

Украина будет продолжать работать в рамках Минского процесса по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.

«Минский процесс сейчас скорее жив, чем мертв», – сказал Кулеба.

Он отметил, что «Минск» еще не исчерпал свой потенциал.

«Поэтому сейчас нужно работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», – добавил глава украинского МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел РФ положило Нормандский формат в «медикаментозный сон». Но, несмотря на то, что в 2020 году вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным не состоялась, работа в этом направлении продолжается.