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Главы МИД Украины и Словакии прокомментировали возможный разрыв отношений между ЕС и Россией

16 февраля 2021, 19:52

Главы МИД Украины и Словакии прокомментировали возможный разрыв отношений между ЕС и Россией

Вопрос сохранения дипломатических отношений между Евросоюзом и Россией зависит от отсутствия конфронтации с российской стороны. Об этом заявили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок во вторник на совместной пресс-конференции.

«Вопрос возможного прекращения дипломатических отношений с Россией поднимался в Евросоюзе в 2014 году из-за сложной ситуации между Украиной и Российской Федерацией, в частности из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе», – отметил Иван Корчок.

По его словам, в ЕС, безусловно, есть желание иметь партнерские отношения с РФ, но нельзя не принимать во внимание агрессию России.

«Мы видели также и конфронтацию в отношениии министра иностранных дел ЕС (Жозепа Борреля – ред.), который посещал Российскую Федерацию. Мы хотим, чтобы эта спираль негативных отношений прошла, но это будет возможно только в случае отсутствия конфронтации с росийской стороны», – добавил глава МИД Словакии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия начала сворачивать отношения с Евросоюзом еще в 2014 году, начав агрессию против Украины.

«Потому что эта агрессия нарушила фундаментальные принципы, которые защищает Европейский Союз. И Евросоюз не сделал ничего, чтобы отдалиться от России, это Россия отдаляется от Европейского Союза», – резюмировал Кулеба.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций. Он уточнил, что при этом Россия не уйдет из Европы, но отношения развивать будет не с Брюсселем, а с отдельными странами Евросоюза, так как «все механизмы сотрудничества с ЕС разрушены».

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