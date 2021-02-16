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ОПОРА: «Партию Шария» не могут запретить из-за обвинений в адрес ее неофициального лидера

16 февраля 2021, 20:28

ОПОРА: «Партию Шария» не могут запретить из-за обвинений в адрес ее неофициального лидера

Министерство юстиции не может запретить деятельность «Партии Шария» после того, как ее неофициальному лидеру, блогеру Анатолию Шарию вручили подозрение в совершении государственной измены. Об этом сообщила председательница правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что согласно закону «О политических партиях», Министерство юстиции может инициировать запрет политической партии в судебном порядке в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией. Законодательство при этом не предусматривает ликвидацию партий даже после вручения ее членам или лидеру подозрения в серьезном преступлении.

«Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор», — объяснила эксперт.

Шарию объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по двум статьям УК — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В случае неявки Шария на допрос будет приниматься решение об объявлении его в розыск.

«Партии Шария» выдвинула своего кандидата на довыборы в Верховную Раду на округе № 50 в Донецкой области. 

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