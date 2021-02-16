По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 56 больных коронавирусной болезнью. В результате осложнений за сутки умерли шесть пациентов. С начала пандемии на подконтрольной территории зарегистрировано 45 782 заболевших (42 404 человек выздоровели, а 1018 — умерли).



В отдельных районах Донетчины выявлено 139 заболевших. От осложнений умер 21 пациент, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 22 899 заболевших (14 319 человек выздоровели, а 1947 — умерли).



В Луганской области зарегистрировано 26 новых случаев ковида и четыре летальных случая. Всего COVID-19 обнаружен у 14 546 человек (12843 из них выздоровели, 434 — умерли).



Группировка «ЛНР» зарегистрировала две смерти пациентов. О новых случаях заболевания не сообщается. За все время исследований «ЛНР» признает 2 871 заболевшего (2 386 пациентов выздоровели, 251 — умер).



Политика



Украина будет продолжать работу в рамках Минского процесса по Донбассу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что «Минск» еще не исчерпал свой потенциал.



Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 1400 километров больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях. Об этом заявил представитель ОРДО в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. По его словам, «этот вопрос — не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта».



Общество



Авторы мемориального комплекса в честь погибших во время оккупации Дебальцево ошибочно изобразили на центральной каменной плите украинского военнослужащего. Гравюра была сделана по фотографии журналиста и бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема.



В «ДНР» заявляют, что выдали более 655 тысяч своих «паспортов» и еще 215,5 тысячи жителей ОРДО получили российские паспорта. Незаконная паспортизация России на оккупированных территориях является нарушением международного права и неоднократно осуждалась Украиной, ЕС и США.



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