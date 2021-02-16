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Резников планирует подать законопроект о правосудии в ОРДЛО через полгода

16 февраля 2021, 22:10

Резников планирует подать законопроект о правосудии в ОРДЛО через полгода

Законопроект о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях будет окончательно оформлен и подан в Верховную Раду через 4-6 месяцев. Такой прогноз сделал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире телеканала «Дом».

«Сейчас это национальный диалог, это обсуждение, а потом уже будет официальная процедура. И если пройтись по процедуре, то, в принципе, период с момента регистрации его как правительственного и до попадания в парламент продлится от 4 до 6 месяцев», — сказал министр.

По его словам, документ пока находится на стадии первичного обсуждения с экспертной средой.

Резников также сообщил, что с момента регистрации законопроекта начнется процедура его детального рассмотрения и согласования со всеми ведомствами, включая Министерство юстиции.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 11 января обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода».

В Минреинтеграции позже уточнили, что законопроекте не будет слова «коллаборант», какая будет амнистия и что Украина будет делать с документами, выданными украинцам группировками «ЛДНР». 

Законопроект о государственной политике переходного периода в оккупированном Крыму и ОРДЛО изучается Францией и Германией. Изучившие законопроект украинские правозащитники заявили, что документ оставляет серьезные «пробелы» в регулировании конкретных направлений по Крыму и ОРДЛО, и требует доработки с привлечением экспертов.

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