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Рада продлила ратификацию соглашения с Нидерландами о расследовании катастрофы MH17

16 февраля 2021, 23:04

Рада продлила ратификацию соглашения с Нидерландами о расследовании катастрофы MH17

Верховная Рада продлила срок действия соглашения с Нидерландами о расследовании причины авиакатастрофы пассажирского самолета «Боинг-777» рейса MH17 до 1 августа 2021 года. За соответствующий законопроект № 0077 проголосовали 300 народных депутатов.

Отмечается, что ратификация «будет способствовать дальнейшему проведению с участием нидерландской стороны расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" произошедшей на территории Украины 17 июля 2014 года».

Меморандум предусматривает передачу украинской стороной Нидерландам полномочия по проведению расследования причин крушения пассажирского самолета.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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