Во время дискуссий относительно корректировки Минских договоренностей следует учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против РФ. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время дискуссии «Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?» в Киеве.



Он заметил, что прекращение огня на Донбассе «более или менее случилось», хотя оно не является совершенным, и Украина продолжает нести потери.



«Это правда, что, с точки зрения Парижа, ситуация сложная. Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами направления. Мы опираемся на эту динамику и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства... Я знаю, что в Украине происходили дебаты в отношении Минских соглашений. Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России — захотят ли они брать на себя какую-то ответственность», — сказал де Понсен.



Дипломат отметил, что много раз слышал от Киева о существовании «плана Б», однако не знает, в чем он заключается. «Но пока его ["плана Б"] нет, вы должны придерживаться "плана А", а это нормандский формат и Минские соглашения», — добавил он.



Французская сторона не считает, что дискуссия по изменению формата переговоров полностью лишена смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет изменение формата и захочет ли она «модифицировать то, что сейчас существует», указал де Понсен.



«И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет Минских соглашений, не будет санкций за невыполнение "Минска". Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию», — предупредил посол Франции.



Комментируя возможность более активного вовлечения США в урегулирование конфликта на Донбассе, дипломат напомнил, что в прошлом происходил «обмен мнениями» между участниками Нормандского формата и специальным представителем Госдепа США по Украине.



«В данный момент такого спецпредставителя от США нет, но как только он появится, мы в Париже и Берлине будем рады рассмотреть такие дополнительные пути урегулирования. Но наша задача — все же найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. Решение этой политической ситуации зависит в первую очередь от Москвы, от России», — резюмировал де Понсен.

При президенстве Владимира Зеленского уже неоднократно звучали призывы о необходимости внести коррективы в Минские соглашения. Недавно об этом снова заявили глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. В свою очередь Россия против пересомтра «Минска».