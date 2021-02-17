Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Во Франции сомневаются, что переписывание Минских соглашений — хорошая идея

17 февраля 2021, 07:43

Во Франции сомневаются, что переписывание Минских соглашений — хорошая идея

Во время дискуссий относительно корректировки Минских договоренностей следует учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против РФ. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время дискуссии «Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?» в Киеве.

Он заметил, что прекращение огня на Донбассе «более или менее случилось», хотя оно не является совершенным, и Украина продолжает нести потери.

«Это правда, что, с точки зрения Парижа, ситуация сложная. Россия все время пытается делать вид, что она не является стороной конфликта, и пытается заставить Украину общаться с сепаратистами направления. Мы опираемся на эту динамику и пытаемся заставить Россию взять на себя какие-то обязательства... Я знаю, что в Украине происходили дебаты в отношении Минских соглашений. Но мы прагматики, мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России — захотят ли они брать на себя какую-то ответственность», — сказал де Понсен.

Дипломат отметил, что много раз слышал от Киева о существовании «плана Б», однако не знает, в чем он заключается. «Но пока его ["плана Б"] нет, вы должны придерживаться "плана А", а это нормандский формат и Минские соглашения», — добавил он.

Французская сторона не считает, что дискуссия по изменению формата переговоров полностью лишена смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет изменение формата и захочет ли она «модифицировать то, что сейчас существует», указал де Понсен.

«И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет Минских соглашений, не будет санкций за невыполнение "Минска". Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию», — предупредил посол Франции.

Комментируя возможность более активного вовлечения США в урегулирование конфликта на Донбассе, дипломат напомнил, что в прошлом происходил «обмен мнениями» между участниками Нормандского формата и специальным представителем Госдепа США по Украине.

«В данный момент такого спецпредставителя от США нет, но как только он появится, мы в Париже и Берлине будем рады рассмотреть такие дополнительные пути урегулирования. Но наша задача — все же найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. Решение этой политической ситуации зависит в первую очередь от Москвы, от России», — резюмировал де Понсен.

При президенстве Владимира Зеленского уже неоднократно звучали призывы о необходимости внести коррективы в Минские соглашения. Недавно об этом снова заявили глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. В свою очередь Россия против пересомтра «Минска».

ТЕГИ

Прочее
Минские соглашения
Места
Франция

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:34
«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день
09:49
Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ
09:18
Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям
08:16
«ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех смертях от COVID-19
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
16:14
В ОРЛО частично не работает связь Vodafone из-за аварии
15:22
На неподконтрольной Донетчине выдали более 655 тысяч «паспортов ДНР» и почти 216 тысяч паспортов РФ
15:15
На Донетчине боевики по-прежнему ограничивают свободу передвижения ОБСЕ
14:45
«Прошлись бы они через кладбище к школе 1,5 километра». В Енакиево протестуют против закрытия учебного заведения
10:30
«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом
09:55
В Луганске произошел взрыв на газопроводе
23:30
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
все новости
12:51
Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых пунктов государствостроения
12:46
«Прихлопнули и все». Путин впервые прокомментировал закрытие «каналов Медведчука»
12:21
В ВСУ коронавирусом заразились еще 57 человек
12:01
Возвращение Нью-Йорка на Донетчину: Проект о переименовании поселка зарегистрировали в Раде
12:00
ОГА пообещала онлайн-сервис для мониторинга экологии Донецкой области
10:34
«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день
09:49
Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ
09:18
Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям
08:46
На Донетчине за сутки — 10 умерших и почти сотня заболевших ковидом
08:16
Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки
08:16
«ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех смертях от COVID-19
08:05
Сутки на Донбассе: Четыре нарушения «тишины», без потерь
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция