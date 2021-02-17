Сутки на Донбассе: Четыре нарушения «тишины», без потерь

За минувшие сутки, 16 февраля, незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, вблизи Водяного — из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Пивденного стрелял снайпер боевиков.



Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.



«Боевых потерь среди наших воинов нет», — говорится в сообщении.



О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.

С момента вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, начиная с 27 июля 2020 года и по состоянию на 15 февраля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 9 588 нарушений (3 267 взрывов, 1 118 пролетевших неопределенных боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет, а также не менее 5 042 очередей и выстрелов).