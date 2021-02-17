«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 157 заболевших коронавирусом. Кроме того, 9 человек умерли от осложнений, вызванных ковидом, а 723 человека выздоровели.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 23 056 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 042 человек уже выписаны, а 1956 умерли. Продолжают болеть 6058 пациентов.



Кроме того вчера медики ОРДО выявили 53 случая пневмоний. Всего на лечении находится 1015 пациентов с пневмониями, из них 474 на кислородной поддержке (+14 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

С начала пандемии на подконтрольной Киеву части Донецкой области зафиксировали 45 880 случаев ковида. Из них 402 404 человека выздоровели, 1028 — умерли.