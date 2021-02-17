В ВСУ коронавирусом заразились еще 57 человек

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Вооруженных силах Украины зафиксировали 57 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



В учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек, один и них — в 65-й военный мобильный госпиталь (Часов Яр, Донецкая область).



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.



По состоянию на 17 февраля коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 525 человек. За время пандемии выздоровели 15 542 человека, летальных случаев — 44.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 74 человека.

За сутки в Украине выявили 4 286 заболевших коронавирусом. При этом 5 927 человек выздоровели, а 147 умерли.