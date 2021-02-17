Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых пунктов государствостроения

Верховная Рада приняла постановление № 2739 в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана. Документ поддержали 295 народных депутатов.



В постановлении Революция Достоинства признается одним из ключевых моментов украинского государствостроения и выразителем национальной идеи свободы. Также высказывается недопустимость затягивания расследований «дел Майдана».



В постановлении также подчеркивается важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, политическая оценка режима Виктора Януковича, а также осуждаются противоправные действия отдельных правоохранителей и силовиков, совершивших преступления против мирных митингующих.



Проект постановления внесли в Раду еще в январе 2020 года.