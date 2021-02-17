Новый адаптивный карантин начнет действовать в Украине со следующей недели

Новый четырехуровневый адаптивный карантин начнет дейстововать в Украине со следующей недели. Об этом сообщил премер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.



Премьер пояснил, что решение о введении адаптивного карантина будет принято сегодня, а вступит в силу — на следующей неделе, чтобы «все украинцы смогли заблаговременно подготовиться».



Как и в предыдущий период адаптивного карантина, который действовал до ноября 2020 года, будет предусмотрено четыре уровня эпидемиологической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах Украины.



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