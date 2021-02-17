На Луганщине 51 новый случай и одна смерть от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 51 человека. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



25 случаев ковида подтверждено в Северодонецке, 7 — в Лисичанске, 6 — в Рубежном, 5 — в Попаснянском районе, 4 — в Старобельском, 3 — в Кормянском и 1 — в Белокуракинском районе.



Вследствие осложнений умер 79-летний мужчина из Кременского района.



За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 подтвержден у 14 597 человек. Из них 12 908 пациентов выздоровели, 435 — умерли.

За сутки в Украине выявили 4 286 заболевших коронавирусом. При этом 5 927 человек выздоровели, а 147 умерли.