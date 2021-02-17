Грозит пожизненный срок: Прокуратура завершила досудебное расследование по делу убийц Амины Окуевой

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по делу преступной организации, причастной к убийству добровольца АТО Амины Окуевой. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как установлено следствием, организатор и 6 участников группировки на протяжении 2016-2019 годов занимались совершением заказных убийств.

«Участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей. Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, находящегося в розыске, убили общественную активистку Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство ее мужа», – говорится в материалах прокуратуры.

Заказчики этих убийств и покушений сейчас находятся в розыске.

Обвиняемым инкриминируются преступления по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины: создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладение огнестрельным оружием и боеприпасами.

В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы.

Амина Окуева скончалась 30 октября 2017 года в результате расстрела автомобиля из автоматического оружия неизвестными на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил ранение в ногу.



Организатором убийства следствие называет чеченца Салаха Хумаидова, который сейчас находится в розыске. По данным hromadske он служил в правоохранительных органах Чечни и был замечен на фото с вице-премьером с силового блока и другом Рамзана Кадырова Абузейдом Висмурадовим по кличке Патриот. Второй подозреваемый по делу — Игорь Редькин. Также следствие считает, что между Редькиным и Хумаидовим был посредник.

14 февраля 2021 года апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину. Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности, Андрею Кравченко. Последнего подозревают минимум в трех убийствах, как и самого Редькина.