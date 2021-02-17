Рада взяла за основу законопроект о заочном преследовании

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс в части проведения заочного расследования. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.



Документ определяет два основания для объявления в розыск подозреваемого в совершении преступления, который скрывается за пределами Украины или на временно оккупированных территориях:



— если местонахождение подозреваемого неизвестно;



— если подозреваемый уклоняется от явки на допрос и есть основания полагать, что он покинул Украину или выехал на оккупированные территории.



Предусматривается, что в случае принятия законопроекта ходатайство о взятии подозреваемого под стражу может проходить в его отсутствие. В случае ареста, решение о котором принималось в отсутствие подозреваемого при наличии постановления о его розыске, дата начала меры пресечения не указывается и размер залога не определяется.



Причинами для начала заочного расследования или специального судебного производства в таком случае станут:



— уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или суда



— вынесение постановления об объявлении подозреваемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.



Законопроектом предусматривается определить, что в ходатайстве о проведении специального предварительного расследования, в том числе указываются сведения:



На сегодня УПК Украины предусматривает обязательное объявление подозреваемого в международный розыск для того, чтобы начать заочное расследование или судебное производство, а также применение экстрадиции.



Как отмечает автор законопроекта, народный депутат Владлен Неклюдов («Слуга народа»), Интерпол отказывается объявлять в международный розыск лиц, мотивируя это наличием признаков политического преследования. Без объявления лица в международный розыск суды, в свою очередь, отказывают в удовлетворении ходатайств о проведении заочного расследования.



Документ должен быть еще принят во втором чтении за основу и в целом, после чего направлен на подпись председателю Верховной Рады и президенту.