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Шел по рельсам из Москвы. На Луганщине задержали «заблудившегося» россиянина

17 февраля 2021, 15:29

Шел по рельсам из Москвы. На Луганщине задержали «заблудившегося» россиянина

В Луганской области пограничники задержали россиянина, который шел в Украину по железнодорожным путям. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел 16 февраля. Мужчина пытался незаконно пересечь границу Украины недалеко от населенного пункта Диброва.

«Он незаконно пересек государственную границу и двигался вглубь Украины вдоль железнодорожных путей. Никаких документов при себе путешественник не имел. По словам задержанного, он является гражданином РФ, 1955 года рождения. Идет пешком из Москвы в Ростовскую область. Ориентиром выбрал железнодорожные пути, но не ожидал, что таким образом может попасть в Украину», – рассказали в региональном управлении ГПСУ.

Пока для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. Также продолжают устанавливать личность задержанного. Ему грозит административная ответственность.

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