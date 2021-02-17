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Не ведется мониторинг шахтных вод. Правозащитники отмечают ухудшение качества питьевой воды на Донбассе

17 февраля 2021, 16:05

Не ведется мониторинг шахтных вод. Правозащитники отмечают ухудшение качества питьевой воды на Донбассе

В Украине до сих пор нет программы государственного мониторинга вод, несмотря на утвержденный Кабинетом министров еще в 2018 году порядок его проведения. На Донбассе ситуацию усугубляют еще и шахтные воды. Об этом сообщила правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Бондаренко.

Она отметила, что в Украине активно развивается система мониторинга поверхностных вод, которые во многих регионах являются основным источником питьевой воды, например, в Донецкой и Луганской областях, где ее источниками являются река Северский Донец и подземные воды.

«Программы мониторинга поверхностных вод в соответствии с европейскими стандартами успешно реализует Северско-Донецкое бассейновое управление. Но, как признают сами работники, не во всех точках забора воды хватает оборудования, а финансирование осуществляется преимущественно за счет программ международной поддержки. А вот с мониторингом подземных вод ситуация гораздо хуже», – рассказала эксперт.

Как отметила правозащитница, значительная часть водопровода на территории Донецкой и Луганской областей была повреждена вследствие военных действий, поэтому для многих местных жителей единственным источником снабжения воды остались колодцы. Большинство шахтерских городов и поселков расположены непосредственно над выработками. Поэтому на химический состав воды в колодцах не в последнюю очередь влияет состав шахтных вод и их уровень.

В БФ «Право на защиту» с сожалением констатируют, что системный мониторинг шахтных вод пока не ведется. Особенно тяжелая ситуация в городах, связанных с шахтами, которые затоплены на неподконтрольной правительству Украины территории, таких как Золотое и Торецк.

Но и предприятия, расположенные на подконтрольной территории, по информации государственного учета водопользования, только в Донецкой области в 2019 году совершали сброс шахтно-карьерных вод в поверхностные водные объекты бассейна рек Казенный Торец и Северский Донец в объеме 17,05 миллионов куб.м без категории качества. И это только данные по 10 предприятиям угольной промышленности.

По информации Государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» в 2019 году проведено 11 860 исследований питьевой воды нецентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям. Отклонение от санитарных норм – 16,7% (против 12,6,0% за аналогичный период прошлого года). Из более 11 тысяч – 828 исследований питьевой воды нецентрализованного водоснабжения по содержанию нитратов. Отклонение от санитарных норм – 46,1% (против 11,6% за аналогичный период прошлого года), но это также объясняется уменьшением проведенных исследований по сравнению с прошлым годом.

«Последствия отсутствия контроля качества, невозможность оперативно и в надлежащем объеме информировать население о состоянии технической и питьевой воды, как и об угрозах использования такой воды для здоровья фактически нарушают нормы ст. 50 Конституции Украины, которая предусматривает, что каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и гарантирует каждому право свободного доступа к информации о состоянии окружающей среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта», – подытожила Анастасия Бондаренко.

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Вода Водоснабжение Шахты затопление шахт

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