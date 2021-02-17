Выплачивают за февраль: На Донетчине озвучили средний размер пенсии

В Донецкой области по итогам начисления пенсий в феврале средняя выплата на одного пенсионера составила 4,5 тысячи гривен. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске.

Она отметила, что на сегодняшний день управления ПФУ продолжают финансирование выплатного периода февраля-месяца.

«Выплачиваем пенсии 808,2 тысячам жителей области, из которых более 250 тысяч составляют пенсионеры-внутренне перемещенные лица», – сказала Наталья Рад.

По ее словам, общая сумма потребности на выплату пенсий в Донецкой области составляет 3 миллиарда 756,8 миллионов гривен.

«По результатам начисления выплатного периода февраля-месяца средняя выплата на одного получателя составляет 4514 гривен», – уточнила начальник областного управления ПФУ.

Она также добавила, что органы ПФУ в Донецкой области работают в штатном режиме, с соблюдением карантинных мероприятий.