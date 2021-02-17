В «Слуге народа» допустили отставку Степанова в случае срыва вакцинации

В «Слуге народа» не исключают вынесение на рассмотрение фракции вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в случае срыва начала вакцинации от COVID-19. Об этом заявила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, передает «РБК-Украина».



По ее словам, сейчас все больше становится народных депутатов, которые хотели бы отправить Степанова в отставку.



«Мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины. И дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции», — заявила Кравчукво время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса не началась 15 февраля по независящим от Украины причинам. Он выразил мнение, что возникшие проблемы будут решены в ближайшие дни и вакцинация начнется на этой неделе.



Власти Украины неоднократно обещали начать вакцинацию от ковида в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



По данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.