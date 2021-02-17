Тесты на коронавирус, проблемы с приложением «Вдома»: За январь КПВВ на Донбассе пересекли всего 27,5 тысяч человек

В январе 2021 года КПВВ на Донбассе пересекли 27 480 человек, что на 43% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в мониторинговом отчете, опубликованном БФ «Право на защиту».

В течение месяца пересечь линию соприкосновения можно было только через два КПВВ – «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области.

«Общее количество пересечений линии разграничения снизилось на 43% в январе по сравнению с декабрем (27 480 и 48 000 соответственно), что может быть связано с зимними праздниками», – отмечают правозащитники.

При этом через КПВВ «Новотроицкое» в январе прошли: 451 человек в сторону подконтрольной Украине территории, и 517 человек пересекли линию соприкосновения в сторону неподконтрольной части Донетчины.

Через КПВВ «Станица Луганская» около 14 000 человек прошли в сторону подконтрольной украинской власти территории, и около 13 000 человек прошли на неподконтрольную территорию.

Как сообщили правозащитники, де-факто группировка «ЛНР» требует прописки на неподконтрольной Украине территории для людей, направляющихся туда через КПВВ. Для того, чтобы люди не застряли в «серой зоне», украинские пограничники проверяли место регистрации пересекавших КПВВ в направлении неподконтрольной территории.

Что касается организации тестирования на COVID-19 на КПВВ, мониторы «Право на защиту» зафиксировали, что по состоянию на конец января 156 человек воспользовались возможностью пройти бесплатный экспресс-тест на антиген COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое».

В то же время, КПВВ «Станица Луганская» не был обеспечен экспресс-тестами, поэтому люди, которые направляются на подконтрольную украинскому правительству территорию через КПВВ «Станица Луганская», могут пройти только платный ПЦР-тест в двух частных лабораториях, расположенных на этом КПВВ.

Согласно опросу, проведенному правозащитниками, основным видом услуг на КПВВ «Станица Луганская», которым воспользовались 83% людей, было снятие наличных.

Также в отчете отмечается, что снова возникали проблемы с приложением для самоизоляции «Вдома».

«Все проблемы были те же, что и раньше: плохое покрытие сети на КПВВ и невозможность получить сообщение об активации по ошибке сервера. Как минимум 500 человек получили помощь от мониторов БФ "Право на защиту" в решении проблемы с установкой "Вдома"», – сообщили правозащитники.

При этом люди, которые прошли на подконтрольную Украине территорию через КПВВ в Донецкой области, если у них не было возможности установить приложение «Вдома», могли пройти обсервацию в поселке Острое. Так, в январе на обсервацию были направлены 27 (6%) человек, у которых была неподходящая модель телефона, или его вообще не было.

В Луганской области, по данным мониторов, не осталось свободных мест для обсервации. Поэтому если человек не имел возможности установить приложение «Вдома» при пересечении КПВВ, он был вынужден возвращаться на неподконтрольную территорию.