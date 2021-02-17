В Мариуполе закрыли одно из отделений для больных с подозрением на коронавирус

В Мариуполе закрыли отделение в городской больнице № 4 для людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения горсовета, передает телеканал «ТВ7».



«У нас очень снизилось количество новых случаев заболевания коронавирус и количество госпитализаций по отделениям. За сутки в городе госпитализированы 11 человек с подозрением. И если сравнивать с октябрем, то это в разы меньше», — рассказал директор департамента Андрей Ремпель.



Он добавил, что в больнице № 9 развернуто 120 коек для пациентов с подозрением на коронавирус.

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Десять ранее заболевших скончались.