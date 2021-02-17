В Донецкой области оцифровали 10 тысяч трудовых книжек

На Донетчине оцифровано уже около 10 тысяч трудовых книжек. Об этом сегодня сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске.

Она отметила, что порядок учета трудовой деятельности работников в электронной форме законодательно закреплен 5 февраля 2021 года принятием Верховной Радой соответствующего законодательного акта.

«В течение прошлого года мы уже начали работу по оцифровке трудовых книжек. В области уже около 10 тысяч трудовых книжек переведены в электронную форму», – сказала Наталья Рад.

Начальник областного управления ПФУ отметила, что принятый закон вводит механизм накопления, хранения и использования данных о трудовом стаже работников в электронной форме. Также регулируется электронный документооборот по этому вопросу, автоматическое, без обращения лица, назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.

«Закон позволяет упростить процедуру получения информации о накопленном стаже работников для какой-либо потребности. Для работодателя это упрощает документирование страхового стажа и администрирование этого процесса. А также электронные трудовые книжки позволяют минимизировать риски потери документов или записей, что актуально для Донецкой области», – добавила Наталья Рад.