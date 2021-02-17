Россия и «Л-ДНР» хотят провести конференцию по Минским соглашениям в столице Беларуси

Группировки «Л-ДНР» на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложили провести конференцию по выполнению Минских соглашений. Как заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов, РФ рассчитывает, что эту идею поддержит международное сообщество, передает ТАСС.



Он отметил, что сегодня «представители Донбасса» вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе».



«Идея конференции, безусловно, важна. Такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы Минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта. Надеемся, что проведение конференции будет поддержано, и в ней примут участие представители государств - членов ООН, международных организаций», – сказал Грызлов по итогам очередного заседания ТКГ.



Как заявила на заседании «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, «ДНР» выступила с такой инициативой, поскольку «в настоящий момент переговоры в контактной группе фактически заблокированы из-за позиции Киева». Местом проведения конференции предложили выбрать Минск.

В «ЛНР» выступили с подобным заявлением, а также уверяют, что «эксперты из более чем 15 стран, в том числе из ведущих европейских стран и стран-членов Совета Безопасности ООН, уже проявили интерес к этому форуму».



При этом в группировках «Л-ДНР» констатировали, что идея проведения конференции «не нашла поддержки у представителей Украины» на заседании ТКГ.



Заседания ТКГ уже почти год проводятся не в Минске, а в видеоформате из-за пандемии. Кроме того, отношения Киева и Минска значительно ухудшились после президентских выборов в августе 2020 года, в которых победу якобы одержал Александр Лукашенко. Это привело к массовым акциям протеста, жесткому разгону митингующих силовиками и дальнейшим преследованиям.

Украина и страны Запада не признали официальные результаты выборов президента Беларуси. Против режима Лукашенко были введены санкции.