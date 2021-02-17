Степанов: Через полгода после первой кампании вакцинации может понадобиться еще одна

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что через полгода после проведения первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина24».



«Нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому, что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода — девять месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть», — сказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля, однако вакцины до сих пор не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. Министр здравоохранения Степанов прогнозирует, что прививать от ковида начнут в конце этой неделе или в начале следующей.