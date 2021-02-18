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Сутки на Донбассе: Про обстрелы заявили по обе стороны конфликта

18 февраля 2021, 08:05

Сутки на Донбассе: Про обстрелы заявили по обе стороны конфликта

За минувшие сутки, 17 февраля, украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Также подчеркивается, что НВФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Пивденного, а неподалеку Шумов совершили обстрел позиций украинской армии из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В свою очередь в подконтрольной России группировке «ДНР» заявили об обстреле окраины Донецка. Как сообщил глава местной «администрации» Алексей Кулемзин, под огнем оказался поселок Старомихайловка Кировского района Донецка. В частном секторе по улице Краснофлотская, 12 снаряд через кровлю попал в комнату. Обошлось без пострадавших.

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