Сутки на Донбассе: Про обстрелы заявили по обе стороны конфликта

За минувшие сутки, 17 февраля, украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.



Также подчеркивается, что НВФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Пивденного, а неподалеку Шумов совершили обстрел позиций украинской армии из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.



В свою очередь в подконтрольной России группировке «ДНР» заявили об обстреле окраины Донецка. Как сообщил глава местной «администрации» Алексей Кулемзин, под огнем оказался поселок Старомихайловка Кировского района Донецка. В частном секторе по улице Краснофлотская, 12 снаряд через кровлю попал в комнату. Обошлось без пострадавших.