Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию

Боевики четырежды за день отказали наблюдателям миссии ОБСЕ в проезде в оккупированные населенные пункты. Об этом сообщается в отчете миссии за 16 февраля.



Так, на блокпосте вблизи н. п. Староласпа члены вооруженных формирований запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении н. п. Новоазовск, на блокпосте вблизи н. п. Заиченко — в направлении н. п. Саханка.



Кроме этого, боевики запретили проезд к населенному пункту у блокпоста возле Новой Марьевки и неподалеку от н. п. Шевченко — в направлении н. п. Николаевка.



Боевики ссылались на проведение работ по разминированию, безопасность СММ и нестабильную ситуацию с безопасностью.