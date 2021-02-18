В Украине за год осудили 464 участника конфликта на Донбассе

За минувший год прокуроры направили в суды 779 уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. При этом уже осуждены 464 человека.



Об этом сегодня сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время отчета в Верховной Раде по итогам работы за 2020 год.

Также Венедиктова сообщила, что в Офис прокурора Международного уголовного суда было передано 15 сообщений о совершении представителями России военных преступлений.



Генпрокурор напомнила, что в конце 2020 года от прокурора МУС Фату Бенсуда Киев получил подтверждение, что в оккупированных Крыму и на Донбассе «действительно имеют место быть военные преступления», что является юрисдикцией Гаагского трибунала. «И этого мы ждали больше пяти лет», — подчеркнула Венедиктова.