Кабмин согласовал стипендии имени Лукьяненко бывшим узникам «ДНР» Асееву и Козловскому

Кабинет министров согласовал указ президента о назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко журналисту Станиславу Асееву и религиоведу Игорю Козловскому. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 17 февраля.



Указ о назначении стипендии должен быть подписан президентом Зеленским ближайшее время.



Государственная стипендия имени Левка Лукьяненко назначается в размере трех прожиточных минимумов (6810 гривен) ежемесячно для украинских граждан, которые в связи с общественной или политической деятельностью были незаконно задержаны, содержатся или содержались в тюрьмах России, оккупированного Донбасса или Крыма. Ежегодно в Украине назначается до ста государственных стипендий.



Игорь Козловский был освобожден из плена «ДНР» во время обмена в декабре 2017 года, а Станислав Асеев — в декабре 2019-го.