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На Донетчине выявили еще 170 случаев инфицирования коронавирусом

18 февраля 2021, 12:10

На Донетчине выявили еще 170 случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки, 17 февраля, лаборатории Донецкой области подтвердили еще 170 случаев заболевания коронавирусной болезнью, среди которых 12 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, 71 новый случай обнаружен в Мариупольской ОТГ, 24 в Краматорской, 15 в Торецкой, 12 в Славянской, 10 в Бахмутской, шесть в Николаевской, четыре в Мангушской, по три в Соледарской, Светлодарской, Мирноградськой, Константиновской и Добропольской ОТГ, по два в Никольской, Волновахской, Черкасской и Шаховской ОТГ, по одному в Дружковской, Ольгинской, Иллинневской, Кураховской и Селидовской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 46 051 случаев ковида. Из них 42 404 человека выздоровели, 1028 — умерли.

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