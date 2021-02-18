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У Путина заявили о признании украинской государственности. Но вину за Крым и Донбасс не признают

18 февраля 2021, 12:23

У Путина заявили о признании украинской государственности. Но вину за Крым и Донбасс не признают

Россия признает Украинское государство, но не считает страну дружественной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным», — сказал он.

Песков объяснил такой вывод «антироссийскими действиями, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства». При этом спикер Кремля не стал упоминать об аннексии Крыма и поддержке Москвой незаконных вооруженных формирований на Донбассе, что по сути и вызывает недовольство Киева.

Вместо этого Песков подчеркнул, что Украина с того момента, как там «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран». «Такие элементы мы усматриваем», — добавил он.

Так представитель Кремля прокомментировал вчерашнее высказывание Путина. Президент РФ назвал закрытие трех украинских телеканалов из пула его кума Виктора Медведчука «инструментом для достижения своих собственных геополитических целей».

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