У Путина заявили о признании украинской государственности. Но вину за Крым и Донбасс не признают

Россия признает Украинское государство, но не считает страну дружественной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным», — сказал он.



Песков объяснил такой вывод «антироссийскими действиями, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства». При этом спикер Кремля не стал упоминать об аннексии Крыма и поддержке Москвой незаконных вооруженных формирований на Донбассе, что по сути и вызывает недовольство Киева.



Вместо этого Песков подчеркнул, что Украина с того момента, как там «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран». «Такие элементы мы усматриваем», — добавил он.



Так представитель Кремля прокомментировал вчерашнее высказывание Путина. Президент РФ назвал закрытие трех украинских телеканалов из пула его кума Виктора Медведчука «инструментом для достижения своих собственных геополитических целей».