Угроза для экологии: На Донбассе из-за боевых действий пострадали более 250 потенциально опасных предприятий

За период с 2014 по 2020 год на промышленных предприятиях Донбасса, которые несут риски экологической опасности, зафиксировано более 550 случаев нарушения штатной деятельности и аварийных ситуаций. Об этом сообщил эксперт ОБСЕ по вопросам экологии Дмитрий Аверин в ходе конференции «Уменьшим угрозы: экологические и техногенные риски на востоке Украины».

Согласно данным ОБСЕ, количество нарушений на потенциально экологически опасных промышленных предприятиях региона уменьшилось с 224 в 2014 году до 22 в 2018 году. Наибольшее количество нарушений зафиксировано на Авдеевском коксохимическом заводе (37 случаев), Луганской ТЭС (29 случаев), шахте «Бутовская» (24), шахте им. Челюскинцев (14), шахте им. А. Скочинского (13), Углегорской ТЭС (12), шахте им. Е. Абакумова (12), концерне «Стирол» (11).

При этом 40% нарушений связаны с нарушением технологического цикла или управления, 28% – с разрушениями инфраструктуры.

Эксперт ОБСЕ отметил, что в любом промышленном регионе военные действия представляют значительную экологическую опасность. Умышленное или неумышленное повреждение производственных мощностей, инфраструктуры или мест хранения топлива, сырья или промышленных отходов может стать источником экологической катастрофы.

На Донбассе из-за боевых действий были повреждены более 250 предприятий. Среди них наиболее экологически опасные: Ясиновский, Авдеевский и Енакиевский коксохимические заводы, Енакиевский, Алчевский и Донецкий металлургические заводы, Торецкий ферросплавный завод, «Стирол», Луганская, Углегорская и Мироновская тепловые электростанции.

По данным ОБСЕ, самая большая доля – 35% – объектов, которые пострадали от боевых действий, приходится на горнодобывающую промышенность.

Более 80% объектов, которые пострадали от боевых действий, имеют высокий и очень высокий уровень экологических рисков.

Зонами наибольших экологических рисков эксперты называют агломерации Донецк–Макеевка, Торецк–Горловка–Енакиево и город Мариуполь в Донецкой области. На Луганщине это города Луганск, Алчевск и агломерация Алмазная–Ирмино–Золотое.