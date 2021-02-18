Парламент назначил нового судью Конституционного суда

Верховная Рада назначила ученого-конституционалиста Виктора Кичуна судьей Конституционного суда Украины.

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на заседании в четверг.

Результаты голосования за кандидатуру Виктора Кичуна — по фракциям

Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В декабря 2019 года он подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.



Кроме Кичуна, которого выдвинула фракция «Слуги народа», на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская, которую выдвинула «Батькивщина», Юрий Павленко (по квоте «Оппозиционной платформы — За жизнь») и Руслан Сидорович (по квоте «Голоса»).



После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются два судейских места — по одному от парламента и съезда судей.



Судьей КС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, достигший ко дню назначения сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, являющийся юристом с признанным уровнем компетентности.