Коронавирус на Луганщине: 34 новых случая и две смерти

За минувшие сутки, в Луганской области лабораторно подтверждено 34 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли 74-летний мужчина из Попаснянского района и 82-летний мужчина из Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



14 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 11 в Лисичанске, пять в Рубежном, три в Попаснянском районе, один в Сватовском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 631 человека. Из них выздоровели — 13200 (292 за последние сутки), лечатся — 994, умерло 437 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 11,9%.