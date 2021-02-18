Жестокое обращение с гражданским населением. Боевику «МГБ ЛНР» объявлено о подозрении

Сотруднику «МГБ ЛНР» сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, житель Луганска вступил в ряды боевиков в декабре 2015 года.



«В должности "старшего оперативного сотрудника" так называемого "МГБ ЛНР" он осуществляет оперативно-розыскную деятельность, направленную на сбор информации о местах дислокации и средств безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины, а также другой весомой для "силовой структуры" информации», — говорится в сообщении.



Кроме этого, как установили правоохранители, в январе 2020 года подозреваемый при проверке документов на КПВВ в Станице Луганской со стороны временно оккупированной территории незаконно задержал гражданку Украины и принудительно перевез ее к бывшему зданию Управления СБУ в Луганской области.



«В течение недели женщину пытали, применяя к ней психическое насилие, угрожали убийством и расправой над родными, наносили физических страданий, держали в наручниках и повязке на глазах для получения признания в сотрудничестве с СБУ», — говорится в сообщении.



В прокуратуре подчеркнули, что такие действия противоречат требованиям положений Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Дополнительного протокола к ней 1977 года, а также другим нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими гражданами.



Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о задержании подозреваемого и объявления в розыск.