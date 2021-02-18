«Нужно называть войну войной». Кравчук – о ситуации на Донбассе

Необходимо давать адекватную оценку ситуации на Донбассе и называть происходящее войной. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24».



Он сказал, что нужно «действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами». Кравчук подчеркнул, что этого не было и никогда не будет.



«Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно», – отметил Кравчук.

Также глава украинской делегации в ТКГ рассказал о вопросах относительно работы контрольных пунктов въезда-выезда и международной инспекции МАГАТЭ.



«Вчера мы договорились о КПВВ, думаю, в ближайшее время они будут работать. С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность», – сказал первый президент Украины.