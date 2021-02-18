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Латвия запретила въезд российскому ведущему Владимиру Соловьеву

18 февраля 2021, 15:37

Латвия запретила въезд российскому ведущему Владимиру Соловьеву

МИД Латвии внес в список лиц, которым запрещен въезд в страну ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Об этом сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, такое решение он принял на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. 

«Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевичс.

Согласно указанной статье, запретить въезд в страну компетентные органы могут в том случае, если полагают, что иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния.

Ранее в Латвии на год запретили трансляцию российского государственного телеканала «Россия РТР». Затем ретрансляцию 16 российских каналов, поскольку их представитель в стране неизвестен с 1 февраля.

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Владимир Соловьев
Места
Латвия

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