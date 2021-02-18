Латвия запретила въезд российскому ведущему Владимиру Соловьеву

МИД Латвии внес в список лиц, которым запрещен въезд в страну ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Об этом сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.



По его словам, такое решение он принял на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции.



«Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевичс.



Согласно указанной статье, запретить въезд в страну компетентные органы могут в том случае, если полагают, что иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния.

Ранее в Латвии на год запретили трансляцию российского государственного телеканала «Россия РТР». Затем ретрансляцию 16 российских каналов, поскольку их представитель в стране неизвестен с 1 февраля.