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Украина в ОБСЕ рассказала о том, что российские военные оборудуют новые позиции на Донбассе 

18 февраля 2021, 16:20

Украина в ОБСЕ рассказала о том, что российские военные оборудуют новые позиции на Донбассе 

Вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе нарушают дополнительные меры по усилению перемирия от 22 июля 2020 года — продолжают инженерные работы по оборудованию новых и дооборудованию действующих позиций.

Карты-схемы зафиксированных ВСУ инженерных работ со стороны боевиков заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский обнародовал на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, передает «Укринформ».

Так, 4 февраля было зафиксировано проведение инженерных работ российскими вооруженными формированиями по оборудованию своих позиций в районе радиолокационной станции Донецкого аэропорта.

В тот же день украинскими военными был зафиксирован случай проведения российскими оккупационными силами инженерных работ по оборудованию новых и дооборудованию действующих позиций в районе н. п. Желобок.

7 февраля подразделениями зафиксировано проведение инженерных работ боевиков по оборудованию своих позиций в районе Донецкого аэропорта.

11 февраля украинские военнослужащие зафиксировали факт проведения инженерных работ по оборудованию новой позиции вооруженных формирований РФ в районе н. п. Золотое-5, а 13 февраля зафиксирован факт проведения инженерных работ по оборудованию новой позиции оккупантов в непосредственной близости от н. п. Троицкое.

Украинские военнослужащие 14 и 15 февраля снова задокументировали факт проведения инженерных работ по оборудованию позиций вооруженных формирований РФ в районе Донецкого аэропорта.

«Такие действия являются грубым нарушением пункта "А" Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и расцениваются украинской стороной как наступательные действия провокационного характера», — отметил Лоссовский.

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