ОБСЕ зафиксировала на Луганщине российскую радиолокационную станцию

Миссия ОБСЕ обнаружила на полигоне в районе оккупированного поселка Бугаевка Лугансой области российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е1». Об этом говорится в отчете миссии.



Кроме этого, беспилотник миссии зафиксировал на полигоне боевиков 10 танков (Т-72Б — 7 ед., Т-64 — 3 ед.), шесть минометов (2Б11 «Сани» — 5 ед., неустановленного типа — 1 ед.), три зенитно-ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»).

8 ноября СММ впервые заметила новую российскую систему радиоэлектронной борьбы «Наводчик-2» вблизи Луганска.



Кроме того, на временно оккупированных территориях фиксировались системы электронной борьбы Р-934Б «Синица», РБ-636 «Свет-КУ», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Репеллент-1», станция помех «Тирадо-2», комплекс радиоэлектронной разведки «Торн», радиолокационня станция наземной разведки «Кредо-М1» и другие.